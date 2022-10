Il primo colpo di De Zerbi fa rumore | 4 gol al Chelsea del suo predecessore

ilmattino.it

Il 4 - 1 sul Chelsea è un gran bel modo per la prima festa: arriva dopo untempo dominato, in cui la scelta di De Zerbi di rivoluzionare la squadra e renderla più sua paga eccome, confermando ...Nessuno resiste a undi racchetta con gli amici durante il weekend. Il padel, in effetti, è ... Cassano non è ile non sarà l'ultimo a investire in questo sport, tanto amato dagli ex ... La Givova Scafati all'esame Trento, «Pronti per il primo colpo esterno» Il russo torna in una finale per la prima volta da agosto vincendo in due set contro il bulgaro. Il Canada piazza un tennista in finale anche in Austria ...VERONA - Ancora un motociclista che perde la vita sull'asfalto a Verona. Stavolta è accaduto a Rivoli Veronese dove, oggi, 29 ottobre, poco prima delle 17,30, un uomo ha perso ...