Highlights e gol Liverpool-Leeds 1-2 | Premier League 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ilcon glie i gol di1-2, match valido per la quattordicesima giornata della. Gli ospiti sbloccano il match dopo soli quattro minuti di gioco con Rodrigo, che approfitta di un grave errore della retroguardia dei Reds e deposita il pallone in rete da pochi passi. Riesce a rispondere ildieci minuti dopo: Robertson trova Salah in mezzo all’area, quest’ultimo aggancia e conclude in rete firmando il pareggio, ma all’89’ Summerville piomba su un pallone vagante in area e batte Alisson. Di seguito gli. SportFace.