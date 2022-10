Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano sono fidanzati | il video del primo bacio in pubblico

Quanto guadagnano a settimana le veline di Striscia la Notizia,e Anastasia Ronca Svelate le cifre che non ti aspetti. Tra i programmi più seguiti del piccolo schermo sono in molti a voler sapere quanto guadagnano in una sola settimana le veline ...Ex studenti di Amici ufficialmente insieme Stiamo parlando die Nunzio Stancampiano che ormai non si nascondono più. I due allievi della 21esima edizione di Amici di Maria De ...Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano non si nascondono più. La velina di Striscia la notizia e il ballerino si sono scambiati un bacio in pubblico in occasione del compleanno di lui. Il video è fin ...Amici, Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano che hanno ormai ufficializzato la relazione, appaiono affiatatissimi. Scattato il primo bacio!