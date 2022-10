Agustina Gandolfo | la camicetta si apre un po’ troppo | i follower diventano guardoni

(Di sabato 29 ottobre 2022) Laancora una volta manda in tilt i social con uno scatto da urlo: la scollatura mostra un dettaglio piccantissimo. Ve lo avevamo detto già qualche settimana fa:è tra le WAGS più bollenti sui social. E l’argentina, con la fotografia che vi mostreremo, ne ha dato prova qualora ce ne fosse il bisogno. InstagramLa modella, impegnata ormai da quattro anni con il centravanti dell’Inter, Lautaro Martinez, non è nuova a scatti piccanti. Per l’intera estate, infatti, la ventiseienne ha sfoggiato un fisico tanto allenato quanto generoso nelle forme. Così è salita alla ribalta sui social, guadagnandosi il titolo di regina della WAGS della Serie A. Attenzione, però, a darle questo appellativo. Laè impegnata in una battaglia sociale contro questa denominazione, da lei e da tante altre ...

