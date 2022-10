Agguato a colpi di arma a fuoco sotto casa | ucciso Boiocchi | storico capo della Curva dell'Inter

... l'uomo è stato colpito da cinqueal collo e al torace. Trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo, le sue condizioni erano molto gravi e e l'hanno portato alla morte. L'è ...hanno raggiunto al collo e al torace. L'allarme è stato dato da alcuni passanti. Diverse le condanne definitive: rapina, traffico di droga e sequestro di persona. - - > Leggi Anchein ...Lo storico capo ultras dell’Inter Vittorio Boiocchi (nella foto), 69 anni, è morto dopo una sparatoria a Figino, alla periferia Ovest di Milano. L'uomo, che aveva alle spalle 26 anni di reclusione, er ...L’Inter chiude in vantaggio per 2-0 il primo tempo di San Siro contro la Sampdoria. Ma il tifo nerazzurro non festeggia, anzi. La curva, all’intervallo, inizia a lasciare lo stadio in segno di rispett ...