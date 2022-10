X Factor 2022 | i look del primo live

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Francesca Michielin apre lo show, di bianco vestita, duettando con Fedez che, in bubble gum, regala un colpo cromatico panna & fragola. E poi Ambra con i pantaloni vinilici e Rkomi dalgangsta destrutturato. Copertissimo Dargen D'Amico che a ogni respiro suda, avvolto in un lungo paltò pittorico in denim riciclato