Ultime Notizie – Galassi Api | “Governo agisca su energia | 60% imprese a rischio”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il prossimo anno la crisi energetica rischia di diventare insostenibile per leitaliane. Nel 2022 le aziende sono riuscite a reggere l’urto dell’impennata dei prezzi delle materie prime e dell’, ma senza interventi dele una chiara politica energetica e industriale il 2023 si annuncia drammatico. “Se il nuovoentro il prossimo anno non interverrà sul costo dell’e sulla tassazione del lavoro, avremo gravi problemi”, dice Paolo, presidente di Api, l’associazione delle piccole e medie industrie che conta oltre 2mila aziende associate per più di 38mila addetti. Al momento i rincari non hanno ancora avuto effetti irrimediabili sulla manifattura italiana, ma lenon potranno resistere ancora a lungo. Fra le ...

Il Sole 24 ORE

