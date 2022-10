Sassuolo | Dionisi | 'Berardi out | i gol di Pinamonti arriveranno Io alla Juve? Non parlo'

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Sabato è in programma Napoli-e, in conferenza stampa, l'allenatore degli emiliani Alessioha parlato così...

Conferenza stampa, il tecnico delparla alla vigilia del match contro il Napoli: le sue dichiarazioni Alessio, mister del, ha parlato in vista del match contro il Napoli. NAPOLI - "Rispettiamo tantissimo il Napoli. Bisogna essere ambiziosi e presuntuosi per pensare di andare a casa loro e ...(4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; D'Andrea, Pinamonti, Laurienté. All.Il tecnico del Sassuolo alla vigilia: "Recupero Ferrari, che oltre ad essere il capitano, è un leader, mentre Berardi non sarà disponibile. Frattesi Sta crescendo" ...L’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani con il Napoli. C’è una bella sfida con una squadra che ha 15 partite utili consecutive, ha dei punti d ...