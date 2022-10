Iran | i genitori e il fratello di Mahsa Amini agli arresti domiciliari

(Di venerdì 28 ottobre 2022) I familiari della giovane sarebbero detenuti nella loro abitazione e sorvegliati dagenti di sicurezza. Proprio per questo non sarebbero potuti andare alla commemorazione organizzata in occasione ...

... ha denunciato Murtazai, ribadendo la versione deidi Mahsa Amini, che hanno respinto il ... Leggi Anche Mahsa Amini, uccisi 23 minori durante la repressione in- Aggressione sessuale della ...... in Cina, in, in Turchia, i cittadini non hanno una reale opportunità di influire sul proprio ... verso le tue sorelle e i tuoi". L'Italia e il sostegno all'Ucraina . In una telefonata con ...