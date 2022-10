Il TAR dichiara inammissibile il ricorso Juve su Calciopoli

Calcio e Finanza

... "Io pubblico l'ordinanza del" dice colui che ha promosso il ricorso " altri la mera loro ... "È una verifica burocratica "" la verificazione ex art.66 serve ad appurare realmente, e se ...E così il centro sportivo Epipoli aveva presentato ricorso aldi Catania dopo essersi visto negare il via libera per la realizzazione dell'impianto sportivo in viale Scala Greca. Ma il Tribunale ... Juventus, il TAR dichiara inammissibile il ricorso su Calciopoli Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Arriva dalla Lombardia il supporto alla protesta delle circa mille famiglie di Salerno impegnate nella lotta contro il caro mensa deciso dal Comune di Salerno. Una ordinanza cautelare della ...