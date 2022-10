Gf Vip 7 | fuori Amaurys Perez ed Elenoire Ferruzzi | incomprensioni tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria I nominati sono…

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Si è appena conclusa la dodicesima puntata del Gf vip 7, che ha visto come sempre alla conduzione il direttore di Chi Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. La puntata si è aperta con il consueto saluto del conduttore ai Vipponi attualmente reclusi nella Casa, soprattutto aidi questa settimana, ovvero, George Ciupilan, Sofia Giaele De Donà e Pamela Prati. Subito dopo Alfonso ha voluto parlare con, la quale nelle ultime settimane ha fatto molto discutere per via dei suoi comportamenti spesso eccessivi nei confronti di Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon. Alfonso ha ricordato ache non sempre c’è una correlazione tra il fatto di essere rifiutata e l’essere una donna transessuale, ma la ...

Perchè hai tiratoil discorso sulla iella che nemmeno ti appartiene'. 'Non lo so perchè l'ho detta - risponde Elenoire - , però la roba del seme tra i denti è vera'. 'Al GFsapete tutti che ...È precipitata in fretta la situazione per Elenoire Ferruzzi al Gf7 . La concorrente, messa alle strette per i suoi comportamenti con Daniele Dal Moro , ha ... siano stateluogo: "Abbiamo ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-a42d3963-3ed1-4da5-5e26-141caecc65 ...È davvero commovente l'incontro tra Patrizia Rossetti ed Emanuela Folliero. Le due college e grandi amiche si incontrano al " GF Vip " e si emozionano l'una di fronte l'altra. "Non ho più vita privata ...