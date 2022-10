Eros Ramazzotti festeggia un compleanno speciale | “Non vizierò mio nipote”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il cantante, che si appresta a partire per un tour mondiale comrpendente 49 date, spegne oggi 59 candeline, ma già non vede l'ora di poter stringere il figlio di Aurora tra le sue braccia. L'articolo proviene da DireDonna.

I genitori di Aurora, Michelle Hunziker ed, sono più felici che mai per l'arrivo di quello che sarà il loro primo nipotino e in tanti sperano di saperne presto di più sulla gravidanza ...Cos'ha detto del ritorno di fiamma Aurora e Michelle, gli auguri per il compleanno di: 'Un altro anno di freschezza' Ma ai fan non è sfuggito il dettaglio che con loro c'è anche Odino ...Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa l’onorevole Aboubakar Soumahoro è tornato sulla questione del “tu” con cui Meloni si è rivolta a lui in aula, ironizzando sul suo titolo di studi. Soumahoro ...La gravidanza di Aurora Ramazzotti procede a gonfie vele. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è in attesa di un maschietto, il primo figlio insieme al ...