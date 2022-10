(Di venerdì 28 ottobre 2022) Nell’ultima settimana, in Italia, sono calati sia il tasso di occupazione dei reparti ospedalieri ordinari che quello delle. Questo quanto emerge dal nuovo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) sull’emergenza Coronavirus. Rispetto alla scorsa settimana, nellei pazienti sono lo 0,2% in, passando dal 2,4% del 20 ottobre al 2,2% del 27. Stessa differenza per i reparti ordinari, che, nello stesso periodo, passano dall’11% al 10,8%. Scende anche l’incidenza settimanale sui casi nazionali. Questi sono passati da 448 ogni 100 mila a 374 ogni 100 mila abitanti nel periodo di riferimento. Cala anche l’indice Rt, pur rimanendo relativamente alto. Il parametro si attesta a 1,11 per i casi sintomatici mentre rimane sotto la soglia dell’unità per i casi con ...

Come sottolineato in un articolo di Repubblica, sono diversi i ceppi del virus in agguato, ma tutti apparentementepericolosi rispetto alle varianti prevalenti prima di Omicron. (: LE ......il microbiologo diventato famoso con iled eletto con il Pd nella circoscrizione Europa. Ma quanto guadagna Crisanti Dall'intervista emerge che il reddito annuo è di 203 mila euro, più o... Covid, meno ricoveri e terapie intensive, ma 7 regioni restano in stato di allerta – Il monitoraggio Iss (Adnkronos) – Sono 1.918 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 ottobre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 10 morti. I nuovi casi, 307 confermati con tampo ...Di questi 484 (7 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale ... Il tasso grezzo di mortalità per Covid-19 (numero di deceduti/popolazione residente) è al momento 296,9 ogni 100 mila ...