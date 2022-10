Auto elettriche - L' idea di Francia e Germania | incentivi vincolati al made in Europe

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Al Salone di Parigi, Carlos Tavares era stato chiaro nel suggerire all'Unionea di seguire la stessa strada intrapresa dagli Stati Uniti, dove l'Amministrazione Biden ha varato apposite politiche di promozione dellevincolando l'erogazione degliall'origine statunitense dei modelli (sia per quanto riguarda la produzione sia per l'estrazione delle materie prime critiche). Ora l'invito dell'amministratore delegato di Stellantis sembra sia stato accolto prontamente dal presidente francese Emmanuel Macron, tra i capi di Statoi più attivi nello spingere la riconversione dell'apparato industriale del suo Paese verso la mobilità alla spina. Macron, infatti, sta cercando di ottenere il sostegno del cancelliere tedesco Olaf Scholz per un nuovo piano che supporti gli sforzi ...

Wired Italia

Approfittando di questa opportunità per sviluppare nuove tecnologie e prodotti a livello locale in Cina, Pirelli ha sviluppato la tecnologia per pneumatici ELECT TM pere ibride plug -...... ma anche un trattamento dei volumi che rende l'più imponente. Sotto il cofano i Diesel sono ... La sua interazione con le due unitàmette a disposizione del piede destro del guidatore ... Auto elettriche, lo strapotere cinese sul litio minaccia il futuro della mobilità L'Unione Europea sta portando avanti piani che vedranno effettivamente la scomparsa dell'auto con motore a combustione interna nel nostro continente. Secondo ...Anche Robecco sul Naviglio in sede di Consulta Ecologia ha affrontato il problema, si è discusso molto sul posto su cui collocarle. Come lista Robecco Futura avremmo preferito la copertura non solo de ...