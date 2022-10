Accoltellamento Assago | ok operazione Pablo Marì | verrà dimesso nei prossimi giorni

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Intervento riuscito.sta bene e i muscoli della schiena sono stati suturati. Il calciatore del Monza, aggredito ieri al centro commerciale diinsieme ad altre cinque persone,neidue o tredall’ospedale Niguarda di Milano. Da capire quali saranno invece i tempi di recupero per il calciatore spagnolo prima di poter rientrare in campo. Si parla di almeno due mesi di stop, con il ritorno previsto per gennaio. GALLIANI IN VISITA AMARI’ SportFace.