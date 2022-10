Ultime Notizie – Reddito cittadinanza | 300 denunciati per truffa a Cagliari

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La Polizia diha denunciato 300 persone che percepivano ildi. Si tratta di cittadini stranieri che hanno dichiarato falsamente di avere i requisiti per ottenere il beneficio e, tramite i Caf o le Poste Italiane, hanno trasmesso all’Inps la relativa domanda. Gli indagati sono accusati di aver ottenuto indebitamente il sussidio a partire dal 2019. E’ stato accertato che gli indagati hanno ricevuto complessivamente oltre 8 milioni di euro grazie alla presentazione di false autocertificazioni. Isono stati segnalati all’Inps per l’immediata revoca del beneficio. L’Ente di previdenza avvierà ora le procedure per recuperare le somme percepite in modo illecito: 600 euro, in media, è la cifra che gli indagati hanno intascato ogni mese. Per ottenere ildi ...

Sky Tg24

... Si tratta di Francesco Patamia , presidente e fondatore del partito 'Europei Liberali' nonché candidato alla Camera nelleelezioni con la lista Noi moderati di Maurizio Lupi nel collegio di ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... il crime trova nuova linfa in streaming, recensioni e guide all acquisto sui migliori ... Governo Meloni, le ultime notizie. Fiducia in Senato per l'esecutivo: 115 sì e 79 no I padroni di casa non vincono dai play off della competizione europea contro gli Hearts. Ultimi in campionato, eliminati dalla Coppa di Svizzera e, inoltre, sono ancora ultimi a 0 punti. Dall’altra ...Il numero di passeggeri è in crescita e il presidente della società che lo gestisce è fiducioso per il futuro dell navetta che collega l’aeroporto alla stazione ...