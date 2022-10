“Serve un defibrillatore” Wanda Nara scopre tutto | glutei di fuori in primo piano | esplodono gli schermi – FOTO

La Repubblica

liquidità, non credito d'imposta. Caro energia, emergenza per le imprese piacentine - AUDIO ... salvato colda un amico: "Invito tutti a... Perde il controllo della moto e ...Ascolta Piacenza - Renate su RADIO SOUNDun altro piglio nel turno infrasettimanale di ... salvato colda un amico: "Invito tutti a... Da in escandescenze al pronto soccorso, ... Ascierto salva un uomo dall'infarto in un ristorante: "Servono corsi base per tutti e defibrillatori in città" Savona. Da oggi due nuovi defibrillatori esterni (DAE) sono operativi a Savon a. I due dispositivi sono stati donati dal Circolo Ricreativo Culturale di Ata S.p.a, attualmente in scioglimento, che ha ...Un uomo di 67 anni, Roberto Finetti, 67 anni, è stato salvato dalla morte con il defibrillatore a Zerbio di Caorso, nella Bassa piacentina. «Era una serata allegra tra amici per ballare e fare festa - ...