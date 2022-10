Il Sole 24 ORE

L'nazionale polacco per la Memoria (IPN) distrugge quattro monumenti sovietici dell'Armata rossa nelle città di Glubczyce, Byczyna, Bobolice e Mokre. Nelle immagini dell'si vedono degli operai che buttano giù le statue e i memoriali dedicati ai caduti dell'Armata rossa. 27 ottobre 2022...dal Centro Studi e Ricerche IDOS in collaborazione con il Centro Studi Confronti e l'di ... il che, tra l'altro, ha offerto agli Stati membri confinanti (, Ungheria, Slovacchia e Romania)... Polonia, l'istituto per la Memoria cancella i monumenti sovietici - Il Sole 24 ORE Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...(LaPresse) Giovedì 27 ottobre in quattro città della Polonia sono stati demoliti monumenti che commemoravano i soldati dell'Armata Rossa. Il ...