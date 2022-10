“Morning Raga” | alla scoperta dell’album di Simone Basile

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il disco è composto da nove tracce come “Hamsadhwani”, undai caratteri brillanti e di buon auspicio e lo stesso “” che dà il titolo al disco, non è altro che undel mattino, propiziatoriogiornata “” è il nuovo album del chitarrista, in uscita il 1° settembre per EMME Record Label. “” è un flusso di energia, desiderio di tornare a fare musica con gli altri e trasmetterla alle nuove generazioni., leader del progetto, vuole portare i giovani ad un risveglio musicale, artistico, di amore verso il nuovo, il cambiamento, in opposizionestaticità dell’ultimo periodo storico ...