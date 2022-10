Meta | utile trimestrale più che dimezzato a 4 | 4 miliardi di dollari

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 27 ottobre 2022) ROMA –, la holding di Facebook, ha annunciato che nel terzo trimestre il suosi è più chea 4,4didai 9,2dell’anno prima e ha affermato che prevede “cambiamenti significativi” per rafforzare l’efficienza in un difficile contesto economico. Il gigante dei social network, che deve far fronte a numeri di utenti stagnanti e tagli ai budget pubblicitari, ha anche affermato che i ricavi sono scesi a 27,7didai 29didell’anno precedente. “Ci avviciniamo al 2023 concentrandoci sulla definizione delle priorità e sull’efficienza che ci aiuteranno a navigare nell’ambiente attuale e ad emergere come un’azienda ancora più forte”, ha affermato il ...