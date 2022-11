La stagione di van der Poel | un inizio a fionda | poi il calo e l’episodio mondiale

(Di giovedì 27 ottobre 2022) È stata un’altraricca di spunti ma abbastanza movimentata per Mathieu van der. Chiuso in anticipo il suo 2021 dopo la rovinosa caduta nella prova di mountain bike alle Olimpiadi di Tokyo, l’asso olandese ha dovuto fare i conti per mesi con dei problemi alla schiena causati da quel, dovendo saltare praticamente tutta ladi ciclocross e le prime settimane di quelle su strada, tornando alle gare soltanto nel corso del mese di marzo. Andiamo dunque a ripercorrere la sua annata. LEGGI ANCHE: Ladi Wout Van Aert: il picco al Tour e i soliti rimpianti Ladi van der: il Fiandre, uno splendido Giro d’Italia poi i problemi Ladi Vdp è cominciata alla Milano-Sanremo, nel corso della quale ...

... ultimo appuntamento prestigioso della2022 prima delle rispettive Finals dedicate ai ... il prossimo avversario sarebbe il bulgaro Grigor Dimitrov o l'olandese Boticde Zandschulp. L'......l'eroina del 'Trono di spade' CariceHouten in versione pia. Su Lionsgate+, dal 6/11 Sotto il sole di Taormina L'anno scorso la produzione era alle Hawaii. Quest'anno, per la seconda, la ...Cara Annemiek, ti de­dichiamo queste pa­ro­le per i tuoi 40 an­ni, giovanissima ancora, che compirai l’otto di questo me­se. Ti confidiamo la nostra immensa ammirazione per te, per le tue cadute e i t ...La stagione del ciclismo internazionale è terminata da qualche settimana, ma gli occhi sono già puntati ovviamente sul 2023. I big si stanno prendendo un meritato periodo di vacanze, ma a breve si tor ...