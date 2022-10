Impatto Covid su cure ipercolesterolemia | studio Regione Toscana

Leggi su italiasera

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il colesterolo cattivo (Ldl) è tra i principali fattori di rischio cardiovascolare, da qui la necessità di metterne sotto controllo i valori nel corso della vita. Vale anche per chi ha affrontato un infarto: è un paziente cronico, al pari di uno diabetico o oncologico. Dunque, una volta superato l’evento acuto, è importante seguire le terapie in modo puntuale e costante, altrimenti il rischio è che la patologia progredisca. Tuttavia, nel periodo di emergenzai pazienti hanno interrotto o sono stati discontinui nelle, anche per quanto riguarda l’. Risultato? Hanno di fatto aumentato il rischio di incorrere in un successivo evento cardiovascolare. La conferma arriva da un’analisi condotta tra il 2019 e il 2020 dall’Agenzia regionale di sanità (Ars) dellae ...