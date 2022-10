Google Chrome non funzionerà più su alcune versioni di Android

Services includono prodotti e servizi: advertising,, Android, hardware,Search, Play, Maps e YouTube. Le entrate arrivano da inserzioni, vendita di app e dispositivi, acquisti ...Sony si affida a una serie di appper i servizi di base, come Foto per la galleria ecome browser predefinito. Le app "Sony style" come Video Pro e Photo Pro sono state aggiornate, ed è ...Con il prossimo arrivo di Chrome 110, Google ha fatto sapere che i sistemi operativi Windows 7 e 8.1 non verranno più supportati su Chrome.Google è stata multata dalla Competition Commission of India (CCI), il principale regolatore nazionale della concorrenza in India. Si tratta della seconda multa che Google riceve dalla CCI nel corso d ...