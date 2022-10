Fallimento Barça | stampa spagnola durissima | «Un’angoscia senza fine»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 27 ottobre 2022) “Non ci sono molte parole. Per ilessere fuori dalla Champions League nella fase a gironi per il secondo anno consecutivo è semplicemente un”. Basterebbe il laconico commento di Santi Nolla sul Mundo Deportivo per tradurre il “fracaso” del Barcellona fuori dalla Champions, dopo che peraltro la dirigenza aveva già messo a bilancio la qualificazione scommettendo finanziariamente su entrate che non arriveranno. I media catalani sono listati a lutto, quelli più madridisti infieriscono. Ma il senso è lo stesso. Santi Nolla scrive di “frustrazione” e “insoddisfazione”, di “un club a volte dominato dalla propaganda, la realtà lo ha cacciato dall’Europa in malo modo”. Il fatto è che “Laporta puntava sull’immediatezza. Avevo bisogno di vincere subito. Ha usato la vendita di beni per formare una rosa che doveva superare la fase a gironi. Non gli ...