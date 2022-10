F1 | Leclerc rock | pilota Ferrari presente al concerto dei Maneskin a Città del Messico

(Di giovedì 27 ottobre 2022)del, 27 ott. -(Adnkronos) - Isono stati protagonisti di un grandeal Pepsi-Cola Center didel, dove hanno suonato per la prima volta il brano inedito Cool Kids e dove eraanche Charles, impegnato nel prossimo fine settimana nel Gp di F1 al volante della. Ilmonegasco ha postato, sui suoi profili social, alcuni scatti con il gruppo romano.

Sky Sport

Nel suo portfolio compaiono nomi come Ninja, Charles, Rovazzi, Riot, Blizzard, Red Bull, ... Cristina Scabbia Milanese di nascita, Cristina Scabbia è voce femminile della bandmetal ...Nel suo portfolio compaiono nomi come Ninja, Charles, Rovazzi, Riot, Blizzard, Red Bull, ... Cristina Scabbia Milanese di nascita, Cristina Scabbia è voce femminile della bandmetal ... Leclerc, quanto sei rock! Al concerto dei Maneskin a Città del Messico (dove corre la F1) Adnkronos) – I Maneskin sono stati protagonisti di un grande concerto al Pepsi-Cola Center di Città del Messico, dove hanno suonato per la prima volta il brano inedito Cool Kids e dove era presente ...À Quimper, Pandaroo sort un album, samedi 22 octobre 2022. Il s'intitule Détours. Le jour même, le groupe de rock est en concert au Novomax.