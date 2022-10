Enel Green Power | in servizio parco eolico a Castelmauro in Molise

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Roma, 27 ott. (Adnkronos) -ha messo inildi, in. L'impianto si trova tra i comuni die Roccavivara, nella provincia di Campobasso, ed è costituito da sette aerogeneratori da 4,2 Mw ciascuno, per una potenza totale pari a 29,4 Mw. Il nuovoprodurrà circa 70 GWh ogni anno da fonte rinnovabile, evitando l'emissione in atmosfera di circa 30mila tonnellate di CO2 all'anno e l'utilizzo di 15 milioni di metri cubi di gas. “Con l'entrata in esercizio deldi- commenta Salvatore Bernabei, Ceo di...

Sette turbine da 4,2 megawatt per complessivi 29,4 megawatt: sono le più grandi turbine eoliche chePower ha installato sul territorio nazionale e che con orgoglio rivendica come grande successo di coordinazione con le istituzioni. Taglio del nastro per l'impianto molisano che si va ad ...Per questo Asp chiederà aX alcune modifiche ad hoc per 'aumentare la platea' e poter installare dunque gli impianti in un maggior numero di appartamenti. Caro bollette: in Appennino tagli all'...Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Enel Green Power ha messo in servizio il parco eolico di Castelmauro, in Molise. L impianto si trova tra i comuni di Castelmauro e Roccavivara, nella provincia ...ROMA – Enel Green Power a favore della transizione energetica, la società ha messo in servizio il parco eolico di Castelmauro, in Molise.