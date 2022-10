Educazione finanziaria e assicurativa | nasce Edufin Index

(Di giovedì 27 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Alleanza Assicurazioni con Fondazione Mario Gasbarri e la collaborazione scientifica di SDA Bocconi presenta, il primo Osservatorio sulla consapevolezza e sui comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani. L’Osservatorio, presentato a Roma e consultabile al link https://www.alleanza.it/, è il primo studio a mettere in relazione le conoscenze finanziarie e assicurative degli italiani con il loro comportamento: il “sapere” viene rapportato quindi al “fare”. Inoltre, per la prima volta vengono indagate anche le conoscenze finanziarie e assicurative dei “nuovi italiani” (cittadini filippini, sudamericani e rumeni residenti nel nostro Paese) attraverso delle interviste effettuate in lingua madre. “L’...

"L'e assicurativa riveste elevata rilevanza sociale: per questo, chi fa assicurazione deve interpretare un ruolo centrale e complementare al sistema pubblico " afferma Davide ...... nell', nella cultura e nella salute pubblica ha favorito la messa in campo di iniziative ...internazionali e sta emergendo una situazione che non ha precedenti nella storiadegli ...Edufin Index 2022 mostra quanto l’educazione finanziaria e assicurativa possa essere una leva per promuovere equità sociale e benessere ...ROMA (ITALPRESS) – Alleanza Assicurazioni con Fondazione Mario Gasbarri e la collaborazione scientifica di SDA Bocconi presenta Edufin Index, ...