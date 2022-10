Entilocali-online

Roma, 27 ott. - L'ottava edizione del DebtScreening, osservatorio suirealizzato dalla società investigativa Abbrevia S.p. A., delinea una qualità deiaffidati al recupero in netto miglioramento rispetto al 2020, ma con dei primi ...MILANO - Rischio fallimento per 'almeno la metà ' delle imprese italiane di autotrasporto. È l'allarme lanciato da Trasportounito, che stima 1,5 miliardi iper le imprese. 'Le controparti che non pagano il trasporto - spiega il segretario generale Maurizio Longo - con l'emergenza coronavirus rinviano ulteriormente i pagamenti'. A suo ... Crediti insoluti, 3 imprese su 10 non più operative Roma, 27 ott. (Adnkronos/Labitalia) - L'ottava edizione del DebtScreening, osservatorio sui crediti insoluti realizzato dalla società investigativa ...Da una prima verifica ci sarebbero circa 3,5 milioni di euro non riscossi. L’assessore Borelli: necessario mettere a reddito queste voci. C’è il rischio che molte poste siano diventate ormai inesigibi ...