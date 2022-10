Cos’è la fistola ostetrica | la lacerazione da parto di cui si parla troppo poco

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L’esperienza delè nel mondo occidentale sempre più orientata a ridurre o eliminare tutte quelle condizioni che possano influire sulla serenità e la salute della donna. Non a caso l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato delle linee guida contro ilmedicalizzato, ovvero quell’insieme di atteggiamenti, procedure e abitudini che considerano il corpo della donna come una mera incubatrice su cui esagerare con gli interventi perché il fine principale è la nascita del bambino. La realtà, come spesso tristemente accade, è che se in una parte di mondo c’è un eccesso di “cure”, nell’altra c’è una sua carenza. Nei Paesi economicamente più poveri, infatti, c’è una vera e propria emergenza legata alla, una condizione facilmente prevenibile se ci fosse l’adeguato accesso alle cure, ma che ...