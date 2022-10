Charlize Theron parla della scena post credits di Doctor Strange

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Nella primadinel Multiversofollia ha debuttatonei panni di Clea. L’attrice ha rilasciato recentemente un’intervista in cui hato del futuro di questo personaggio.del futuro di Clea: “ha ancora del lavoro da fare”dinel Multiversofollia Per chi non lo sapesse, Clea è un personaggio a cui i fan dei fumetti Marvel sono particolarmente affezionati. Il personaggio interpretato da, ...

La crema per il contorno occhi tanto amata dalle star come Jennifer Lopez,e Kylie Minogue, è un complesso di sostanze brevettate e dermatologicamente testate per rimpolpare la pelle, ...La prima scena post - credits di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha introdotto il personaggio di Clea , ben noto ai fan dei fumetti Marvel, interpretato da. Clea appare in veste di alleata di Stephen Strange, avvertendolo del fatto che ha causato un'incursione e ora sono costretti a porvi rimedio, entrando nella dimensione oscura. Ospite ...Dopo il debutto ufficiale nell'MCU avvenuto nella scena post-credits di Doctor Strange 2, Charlize Theron ha voluto anticipare ai fan ciò che la aspetta in futuro.I fan dei fumetti sapranno quanto sia importante Clea per la storia di Stephen Strange e i Marvel Studios si sono assicurati di arruolare un talento di serie A per dare vita al personaggio con il ...