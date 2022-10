Blanco e il suo wellness coach | «Ecco come si rimette in forma una star»

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 27 ottobre 2022)è il nuovo Re Mida. Così titolammo quando il giovane favoloso della musica italiana, in occasione di uno shooting, dialogò con Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo di Valentino, in un'intervista memorabile. Memorabilela vittoria a Sanremo 2022 al fianco di Mahmood, che ha portato il giovane singer a scalare le classifiche con il suo primo promettente disco da solita Blu Celeste e a riempire i palazzetti con il suo tour estivo. Una vita veloce quella di Riccardo Fabbriconi, aka, che si divide freneticamente tra i numerosi impegni in agenda, mettendo a dura prova fisico e mente. Per questo quello di mantenere alta la motivazione, con il corpo in salute e in forza è quello a cuiha ambito fin dagli inizi della sua carriera. Un risultato frutto di un percorso diing mirato ...