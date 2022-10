Atalanta | contro l' Empoli un cambio per reparto

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Domenica alle 12,30 si giocae la Dea potrebbe cambiare pelle, più per una questione di infortuni e squalifiche che per scelta di Gasperini. Il tecnico infatti dovrà rinunciare a De Roon, infortunato, e a Muriel...

Ora voglio vedere lo stesso spirito ammiratol'in Europa, dove avremmo già dovuto fare meglio'. Dove vederla Il match di Europa League tra Lazio e Midtjylland si gioca allo Stadio ...... orfani dell'infortunato bomber e capitano Ciro Immobile, sono reduci dalla splendida vittoria ottenuta in campionatol'di Gian Piero Gasperini. Nel gruppo F della competizione ...Il Toro per volare sempre più in alto ha bisogno anche dei gol di Miranchuk, il russo fin qui ha segnato solo una rete in campionato ...Trerapie per Rrahmani”, si legge. Recuperato Anguissa, che può tornare in campo dal 1' contro il Sassuolo. È una possibilità, deciderà Spalletti nelle prossime ore quanto impiegarlo. ATALANTA – Gli ...