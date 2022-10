Artemisia Gentileschi | a Beirut Onfale e Ercole

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Un dipinto anonimo danneggiato nell’esplosione didel 2020 è scoperto essere un’opera perduta da tempo dell’artista del 17° secolo. Lo ha riferito martedì il New York Times. Danneggiato mentre si trovava nel Sursock Palace, una dimora storica di proprietà di Yvonne, un membro della ricca e influente famiglia. Il Palazzo ospitava una grande collezione d’arte accumulata

Rinvenuto a Sursock Palace a Beirut un dipinto danneggiato nell'esplosione del 2020. Artemisia Gentileschi dipinge Onfale e Ercole.Dopo l'esplosione avvenuta a Beirut il 4 agosto 2020, viene attribuita all'artista Artemisia Gentileschi un'opera, per adesso in restauro al Getty, raffigurante Ercole con la regina Onfale.