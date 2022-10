WWE | Ava Raine | figlia di The Rock | ha fatto il suo debutto ad NXT all’interno di una stable

Zona Wrestling

Simone Johnson ha scelto il nome diRaine e in molti non hanno gradito il fatto che lale abbia permesso di scegliere un nome che non rendesse in alcun modo omaggio alla sua famiglia e ...Simone Johnson , la figlia di Dwayne Johnson , ha scelto il suo nuovo nome da wrestler ; la ragazza si chiameràRaine. Dopo mesi trascorsi ad allenarsi alPerformance Center, Simone Johnson (la figlia di Dwayne Johnson ) ha scelto il suo nuovo nome da wrestler. La ragazza ha rivelato su Twitter che si ... WWE: Sempre più vicino il debutto televisivo per Ava Raine, figlia di The Rock Ava Raine was revealed as the newest member of the Schism on Tuesday's edition of WWE NXT. It's been The Rock's daughter makes shocking entrance in WWE debut, fans couldn't believe it was her Ava Raine made her first appearance on WWE television, joining a cult as part of her first wrestling character.