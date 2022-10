Ultime Notizie – Atp Vienna 2022 | Sinner supera primo turno

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Esordio vincente per Jannikal torneo Atp 500 di(veloce indoor, montepremi 2.349.180 euro). Il ventunenne altoatesino, numero 12 del mondo e sesta testa di serie,il 26enne cileno Cristian Garin, numero 86 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un’ora e 13 minuti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

Soldati dell'esercito ucraino sparano con i mortai nella regione di Kharkiv, in Ucraina, verso le posizioni e le postazioni dell'esercito russo. Nellesettimane le forze di Kiev hanno segnato notevoli avanzamenti nel nord - est intorno a Kharkiv e nel sud verso Kherson. Continua la controffensiva in entrambe le direzioni. 26 ottobre 2022GOVERNO MELONI,E APPROFONDIMENTI Oggi la fiducia al Senato: le, in diretta Il testo integrale del discorso di Meloni alle camere Tutti i ministri e le ministre del governo ... Governo Meloni, le ultime notizie. Oggi fiducia al Senato: in corso il dibattito. DIRETTA Nel terzo trimestre di quest'anno i ricavi del produttore finlandese di mezzi di movimentazione di carichi Cargotec sono ammontati a 1,04 miliardi di euro, con una crescita del +26,6% sullo stesso per ...E’ quanto ha dichiarato il senatore Tilde Minasi che, dopo le ultime gravi vicende registratesi al Marconi, ha voluto incontrare la giornalista di ReggioTV Emilia Condarelli, anche nella sua veste di ...