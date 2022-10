Taylor Swift | ecco quante copie venderà Midnights al debutto | la cifra record

Il 21 ottobre è uscito 'Midnights' di, album che in pochi giorni è già campione di ascolti. Le parole del brano 'Vigilante Shit' sembrano far riferimento a un momento iconico della vita di Lady Diana: 'Ora si prende la casa, ...è una moderna Cenerentola nel video Bejeweled , singolo estratto dal nuovo album Midnights che ha già infranto ogni record. Come evidenziato da MTV nel video di Bejeweled ci sono ...