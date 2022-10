Si travestono da fungaioli e acciuffano lo spacciatore - Cronaca - lanazione.it

LA NAZIONE

L'operazione dei carabinieri. Da tempo il ventenne, ora in carcere, era sorvegliato dai militari. Sequestrato oltre un chilo di ...L'operazione dei carabinieri. Da tempo il ventenne, ora in carcere, era sorvegliato dai militari. Sequestrato oltre un chilo di ... Si travestono da fungaioli e acciuffano lo spacciatore Un 23enne di Luni è finito in manette dopo essere stato colto in flagrante mentre nascondeva 1.6 kg di hashish ...(ANSA) - SARZANA, 26 OTT - Per riuscire ad individuare la droga nascosta in un bosco, si sono travestiti da fungaioli attendendo che il sospetto spacciatore si facesse vivo. Così i carabinieri del ...