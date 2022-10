Roma | Mourinho perde Matic | fastidio all' adduttore

Così comelo è per la, mentre a mio parere i due tecnici non funzionerebbero se si scambiassero le panchine '....mattina a Trigoria alla vigilia della sfida dellacontro l'Hjk Helsinki. Assente, invece, Nemanja Matic che ha accusato un fastidio all'adduttore sinistro. E' uUn altro problema perche ...I giallorossi preparano la sfida da dentro o fuori in Finlandia: per Mourinho squadra incerottata da Karsdorp a Pellegrini, ma entrambi sono a disposizione. Il serbo non si è visto in campo, così come ...Al momento sono quinti, 21 punti in 14 gare con prevalenza di pareggi. Anche per la Roma di Mourinho, costretta a leccarsi le ferite dopo la brutta sconfitta subita domenica sera in campionato dal ...