Roma | Coric è fuori rosa | ma sui social si spaccia per calciatore della Primavera

ForzaRoma.info

... uno dei pochi esuberi rimasti a Trigoria dopo l'ultima sessione di mercato, sui social network - incredibile ma vero - ha detto di sentirsi parte integrante della… Primavera., ......della suaper venire a patti con la Uefa dopo le sanzioni. Secondo Il Messaggero , è per questo motivo che si stanno complicando tre rinnovi in casa giallorossa: quelli di El Shaarawy,e ... Coric fuori rosa ma scrive di far parte della Primavera La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Il centrocampista ha modificato la sua bio su Instagram Ante Coric si allena ormai da questa estate in maniera individuale, poiché non considerato nel progetto tecnico della prima squadra. Curiosament ...