Riunione sul disarmo | Mosca esclusa Tensioni con la Farnesina

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “L’Italia ha gravemente violato il suo mandato di presidente” estromettendo gli esperti russi dal partecipare a una seduta sulle questioni operative dell’Iniziativa sulla lotta alla proliferazione di armi di distruzione di massa (Psi) apertasi oggi a Roma. La Russia non l’ha presa bene. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dalla Tass, ha aggiunto che il Cremlino “considera questa mossa di Roma come ostile. Questo è un altro attacco provocatorio alla Russia”. Laha replicato a strettissimo giro contro quella che è una polemica pretestuosa e propagandistica di, dato che sapeva dell’esclusione. “La decisione di non coinvolgere esperti russi alla sessione attualmente in corso a Roma”, spiega il ministero guidato da pochi giorni da Antonio Tajani, è stata presa “d’intesa con i principali Paesi partecipanti ...

... che il Consiglio della Camera ha approvato all'unanimità nell'ultima. Il programma è il ... le province di Forlì - Cesena e Rimini,quale la Giunta ha intensamente lavorato e ha elaborato ...comparto pesa il ribasso di Asm International - 7,37% che vede nelle nuove restrizioni alle ... Per il futuro (soprattutto dopo ladi novembre della Fed) si apre però un nuovo spiraglio ...Mosca accusa l’Italia di ostilità per non aver invitato rappresentati russi a una riunione di dialogo per la non proliferazione che si svolge a Roma.Si è riservato "un'ulteriore valutazione" sulle scelte da intraprendere nella legge di Bilancio regionale, tra cui il ripristino dell'addizionale Irpef dopo 12 anni, su cui ci sono "posizioni variegat ...