Migranti | in arrivo due navi con 326 persone La direttiva di Piantedosi | «Non entrino in acque italiane»

... la stragrande maggioranza degli omicidi è commessa infatti nei confronti di personee sex ... e che gli articoli vanno declinati col genere di, non con quello di partenza. La ...... secondo cui le condotte delle due navi in navigazione nel Mediterraneo, con un totale di 326a bordo già soccorsi, non sono "in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in ...Il neoministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha cominciato la sua carriera al Viminale firmando una direttiva contro due navi delle Ong che salvano i migranti in mare. Intanto un articolo de La Stamp ...CASTEL DI SANGRO- Il sogno di Ibrahim Konate (foto), si è spento a soli 22 anni. Voleva realizzare una casa per la sua famiglia e far studiare suo fratello più piccolo. A ...