LIVE Musetti-Ramos-Vinolas 6-1 3-4 | ATP Basilea 2022 in DIRETTA | equilibrio a inizio secondo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-GARIN A VIENNA (NON PRIMA DELLE 14.00) 4-3. Un altro buon turno di servizio per il giocatore spagnolo. 40-15 Bella curva die volée facile. 30-15 Comanda bene lo scambiocon il dritto. 15-15 Gran rovescio stretto di. 0-15 E’ lungo il rovescio di. 3-3. Recupera da 0-30e si salva anche in questo game. A-40 Ottimo dritto in uscita dal servizio: palla del 3-3. 40-40 Spinge benecon il dritto mettendo i piedi in campo. 40-30 Drittone disul lungolinea! 30-30 Ancora un servizio vincente per. 15-30 Quinto ace per. 0-30 ...