L’Inter travolge il Plzen e silenzia il Camp Nou Inzaghi si gode gli ottavi più difficili

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)aglidi finale di Champions. Il Barcellona fuori per il secondo anno consecutivo. Simonein un San Siro strapieno svuota di significato il match delNou di stasera, il gol sbagliato di Asllani e le preoccupazioni a Nyon al sorteggio. Nessuna squadra ceca ha mai vinto in trasferta contro una squadra di Serie A in dieci partite tra Champions League e Coppa deiioni e non è il Viktoriaa cambiare la storia contro i nerazzurri.vince 4-0 e si prende il pass con una giornata di anticipo nel girone di ferro di questa edizione del torneo principale. L’inizio però è nervoso, la pressione si fa sentire e le imprecisioni tecniche accompagnano i primi minuti di gioco. Al 25? Lautaro e Dimarco sfiorano il gol. Vantaggio rimandato, ma ...