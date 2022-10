L’assicurazione della AEW

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Lo sguardo è rivolto al marzo del 2024. Quando volenti o nolenti, la AEW dovrà avere ben chiaro quale sarà il suo futuro. E in questa direzione sta lavorando la compagnia, attuando una serie di scelte e di azioni utili a trovarsi per quella data pronta all’obiettivo primario: un rinnovo contrattuale televisivo vantaggioso o il salto, altrettanto vantaggioso, su un altro network. Sarà lo spartiacque tra ciò che c’è stato prima e ciò che ci sarà dopo. Per arrivarci, Tony Khan aveva bisogno di rendere chiari alcuni tasselli. Si mormora di un rinnovo sotto traccia di MJF per almeno 5 anni, ma obiettivamente non è ancora quel profilo che farebbe far saltare dalla sedia dirigenti di canali televisivi. Lo diventerà, ma non è ancora quello il momento. C’è la firma di Jon Moxley, quasi un assegno in bianco dove il campione ha deciso di diventare ancora di più una esclusiva AEW, ...