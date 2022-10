La vip italiana beccata con lui | ora è ufficiale | è una storia seria

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Personaggi Tv. La famosa vipè stataproprio con lui. Le foto apparse sul settimanale Chi sembrano non mentire. Tra i due pare sia nata una vera e propriad’amore. La conduttrice televisiva, però, non ha ancora confermato la relazione amorosa. Anche il compagno non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Anche lui è molto famoso. (Continua…) LEGGI ANCHE: Diletta Leotta, la prova costume su Instagram divide La vipcon lui, è unaIl settimanale “Chi” pubblica le foto della famosa vipin compagnia di un calciatore. Le voci si rincorrevano già da tempo, ma adesso sembra proprio. Le foto apparse sul settimanale, infatti, sembrano non ...

inItalia

Che dice, torniamo a parlare di donne, magari dell'arrestata in Iran 'A me piacciono moltissimo le giovani di oggi. Sono sveglie, intelligenti, vive. Un'energia pronta a esplodere, che non ...E' stata vittima di bullismo da bambina 1 di 8 Icona Elenoire Ferruzzi è un'attrice, cantante e showgirlche sta partecipando al Grande Fratelloe su cui i riflettori sono puntati ogni ... Avvistata Gwyneth Paltrow: il nuovo place to be dei vip in Italia A neanche una settimana dal discorso di Marco Bellavia all'interno della Casa il branco e, in modo particolare, Elenoire Ferruzzi si scagliano contro Nikita Pelizon, parlando di «malocchio» e «iella»: ...Marco Bellavia, che solo poco tempo fa si è ritirato dalla casa più spiata d’Italia in seguito al bullismo subito dai suoi compagni di ...