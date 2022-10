Inzaghi | dall’esonero all’impresa in Champions League | in 20 giorni si è ripreso l’Inter

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Sabato uno ottobre, ore 19.55:subisce l’ennesima rimonta della stagione, perde in casa contro la Roma e colleziona la quarta sconfitta in otto partite di campionato. L’aria è tesa, il vaso sembra colmo: i tifosi sui social chiedono a gran voce l’esonero di Simone. Martedì, solamente tredopo, a San Siro arriva il Barcellona. C’è chi dice che sia l’ultima spiaggia, o forse la penultima prima della trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. In quella serata però la risposta della squadra è chiara e netta: una partita vecchio stampo, di cuore e sacrificio, di sofferenza e sudore. E poi una perla di Hakan Calhanoglu. In quella sera i nerazzurri hanno gettato le basi per un passaggio del turno inche, a detta di molti, sembrava pura utopia. E invece, otto ...