F1 Gp Messico | Verstappen strafavorito per la vittoria | stessa quota per Leclerc e Perez

Si corre a Città del, a casa di Sergio Perez. Il messicano quest'anno è sempre rimasto all'ombra del suo compagno di squadra, Maxche ha vinto il suo secondo titolo iridato ma ha ...Il pilota sarà alla guida delll'A522 nelle prove libere di venerdì 28 ottobre in. Mick al ... alla guida dalla Ferrari, passando per la famiglia Hill e Rosberg fino a Villeneuve e. ...Max Verstappen campione del mondo 2022 ... complice l’appuntamento con il Gran Premio del Messico che si svolgerà di fronte al proprio pubblico connazionale. Più che per superare il monegasco della ...Le edizioni del Gran Premio del Messico in Formula 1 dal 2015, anno di ritorno ufficiale nel calendario, al 2021 ...