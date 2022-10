Come concimare i bonsai

Agronotizie

Prima che i produttori inizino a potare, trinciare, arare edovrebbero avere una ... Dovrebbero avere delle risposte certe perché,già detto, non si può vivere di speranz a".A tutto ciò, poi, si aggiungono le cure base,innaffiare e, oppure i classici travasi per avere fiori belli tutto l'anno. In particolare, nel mese di ottobre bisognerebbe iniziare a ... Per la resilienza del vigneto italiano, una concimazione post vendemmia Doc Il compostaggio umano è ormai realtà ed è un'alternativa concreta alla cremazione o alla sepoltura tradizionale: come funziona in procedimento Ecco dove è stato legalizzato.I rincari diretti e indiretti determinati dai prezzi dell’energia vanno dal +170% dei concimi al +129% per il gasolio nelle campagne. Ma anche vetro, etichette e plastica costano sempre di più ...