Borsa Milano cede -0 | 3% | sprint Unicredit | giù Stm e Campari

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022). Piazza Affari si conferma debole a metà seduta, con l’indice Ftse Mib in calo dello 0,38% a 22.205 punti. In rialzo a 224,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 7,7 punti al 4,433%. In luce(+4%) dopo la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::allunga a +1,5%, Europa più cautain cauto rialzo, Ftse Mib +0,13%Europa calma, attende Usa.più debole (-0,6%)apre in calo, -1,06%Europa debole dopo ...