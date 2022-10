Berlusconi vota la fiducia a Meloni | Saremo leali e dalla parte dell' occidente

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) "Sono sempre stato un uomo di pace e i miei governi hanno sempre operato per la pace e sempre in pieno accordo con i responsabili di governo'Europa,a Nato e degli Stati Uniti. Come ho avuto modo di ricordare solennemente davanti al Congresso Americano". Lo ha detto Silvioparlando al Senato, prima del voto disul nuovo governo. Il Cav. ha ribadito, per sgombrare il campo dalle polemiche'ultima settimana, che "in questa situazione non possiamo che essere con l', nella difesa dei diritti di un paese libero e democratico come l'Ucraina. Noi dobbiamo lavorare per la pace e lo faremo in pieno accordo con i nostri alleati occidentali e nel rispettoa volontà del popolo ucraino. Su questo la nostra posizione è ferma e convinta, è ...